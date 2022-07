Affermazione di genere: nel podcast di Gay.it, Muriel ed Ethan raccontano le sfumature dell’identità

2 min. di lettura

In questo nuovo capitolo il podcast a tema LGBTQ+ di Gay.it affronta il tema dell’affermazione di genere, ossia l’emergere della propria identità di genere attraverso un processo consapevole e personale invece che come imposizione della società.

A fare compagnia all’host del podcast, Dario Spada, voce di radio 105, questa volta ci sono la youtuber pansessuale Muriel Xo e il compagno transgender Ethan: lə due raccontano la propria storia d’amore ma ancor più di autoaffermazione come persone e coppia queer, lo scoprirsi a vicenda, mettendosi in discussione e crescendo insieme.



Come ci si afferma in una società ancora così piena di pregiudizi e retaggi? Come farsi conoscere e sensibilizzare agli occhi di chi ancora non sa? È più corretto dire affermazione di genere e transizione di genere? Per Muriel e Ethan la liberazione di sé è essenziale avviene attraverso la conoscenza, il dialogo – oltre che ribellandosi alle barriere e i retaggi della società, perché come dice bene Muriel, semplicemente ci siamo rottə. La riflessione sull’identità di genere non si limita ad un’ottica binaria, ma cerca di inglobare e includere tutte quelle persone che non si ritrovano in un solo genere, ma facendo riferimento ad uno spectrum infinito di possibilità che varia da soggetto a soggetto, ognunə con esperienze diverse e stratificate.

In collaborazione con Pulsee, l’operatore full digital Luce & Gas, alleato della comunità LGBTQ+, The Other Talk nasce dalla collaborazione con Podcastory, dinamica start up dei contenuti audio, per (ri) scoprire storie rimaste ai margini, di identità e amori che ancora oggi lottano e urlano per ottenere lo spazio meritato.

