Coming out: Peperita, drag queen pasticcera di Bake Off, si racconta nel podcast di Gay.it

L’episodio COMING OUT NEL MONDO DELLO SPETTACOLO ci catapulta nel variopinto e sfavillante mondo dell’arte drag, una realtà che lo stesso Dario Spada, quando era più piccolo, considerava “troppo estrosa e sopra le righe”, ma che negli anni l’ha portato a ricredersi e a scoprire un mondo pieno di talento e fascino, frutto di una storia millenaria. Ospite d’onore dell’episodio la favolosa Peperita, drag queen, performer, e pasticciera professionale diventata famosa nel nostro paese grazie al programma Bake Off.

ll botta e risposta tra Spada e Peperita (fuori dal palco conosciuta anche come Giacomo) diventa l’occasione per raccontare come trucco e costume, spesso “spessa e impegnativa” da indossare, prende la forma di una maschera per dire ed esprimere quello che non faremmo mai nella vita quotidiana: in veste di drag diventiamo più stronze, più sfrontate, e più coraggiose, lasciando la parola al nostro personaggio e facendo una pernacchia alle nostre insicurezze di sempre.

Citando i suoi spettacoli e piccoli squisiti insight dal dietro le quinte, Peperita ci racconta come le sue esibizioni diventano la possibilità di “raccontare la vita di Giacomo, perché Giacomo è noioso, invece Peperita no“. L’arte drag attraverso performance e umorismo diventa l’occasione per convertire i brutti episodi del passato in autodeterminazione, con tutta l’irriverenza e brutale sincerità che meritiamo!

