Migranti LGBTQ+, le loro storie nel podcast di Gay.it, The Other Talk

Il nostro podcast LGBTQ+, the Other Talk, spin off di the Other Side, in collaborazione con Podcastory, prosegue con l’episodio Storie LGBTQIA+ dolorose: essere costretti a lasciare il proprio paese per amore.

Dario Spada insieme a Giulio Farronato e Nicola Noro dello sportello Gaga Vicenza, nocnhè autori del podcast Queer To Queer, con lo psicoterapeuta Leonardo Paoletta, ripercorrono la storia di tutte quelle persone costrette ad abbandonare casa a causa dell’intolleranza e la violenza.

Gaga Vicenza fa luce su innumerevoli prospettive, da giovani adolescenti che si allontanano da una famiglia oppressiva e intollerante ma anche migranti costretti a fuggire da paesi che ancora sanzionano penalmente le persone LGBTQIA+: Nicola e Giulio evidenziano come le persone LGBTQIA+ non solo risentono di un contesto culturale adeguato, ma anche di un doppio stigma sia come persone migranti che persone queer.

Come rielaborare il trauma della violenza e dell’abbandono? Cosa significa restare senza radici? E ancor più, come approcciarsi e superare la barriera della differenza culturale? L’episodio cerca di rispondere a tutte queste domande, anche attraverso un Vox Populi, che raccoglie i pareri di persone random tra le strade e un excursus di Giuliano Federico, direttore di Gay.it, incentrato sulle politiche anti-LGBTQIA+ fuori dal nostro paese direttore di Gay.it. L’unione di punti di vista e interventi apre un dibattito, riflettendo sulle difficoltà concrete e i passi in avanti necessari, con l’obiettivo comune di creare, tuttə insieme, una rete di contatti e supporto per chiunque è più in difficoltà.

Foto cover:RODNAE Productions

