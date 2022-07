Famiglie Arcobaleno, un pride quotidiano: nel podcast di Gay.it MariaSilvia Fiengo e Francesco Pintus

2 min. di lettura

Dopo l’episodio dedicato al coming out e quello dedicato alle persone LGBTQIA+ che migrano lontano da casa, OMOGENITORIALITÀ E PRIDE WEEK in compagnia di Francesco Pintus, project manager del Milano Pride e attivista Arcigay dal 2013, riflette sui traguardi del Pride negli anni – approfonditi dall’excursus del direttore di Gay.it, Giuliano Federico, dedicato all’Onda Pride 2022 – su come il modo di relazionarsi tra attivisti e istituzioni si sia evoluto, il crescente coinvolgimento delle aziende pur mantenendo coerenza e “paletti invalicabili” che non stravolgono la natura e gli obiettivi primari del Pride.

Pintus condivide il microfono con Mariasilvia Fiengo, tra le prime fondatrici dell’associazione Famiglia Arcobaleno in Italia, che racconta il “Pride quotidiano” delle famiglie omogenitoriali: cosa significa crescere un figlio per una coppia queer alla luce di una società che reclama “di non sbandierarlo agli occhi di tutti”? Quali passi in avanti sono stati fatti dai Pride del 2005 e quali traguardi dobbiamo ancora conquistare? Quanto è essenziale la partecipazione degli alleati etero e cis durante il Pride? Fiengo riflette su come l’amore sia fondamentale in ogni famiglia, ma anche la tutela delle istituzioni e dello Stato. L’episodio cerca di rispondere a tutte queste riflessioni, rendendoci orgogliosə delle vittorie raggiunte e ancora più combattivə per il futuro.

