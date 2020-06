Alessandro Masala smonta le bufale diffuse da Pro Vita sulla legge contro l’OmoTransfobia – video

L’11 luglio Pro Vita sarà in 100 piazze d’Italia per dire no alla legge contro l’omotransfobia. In piena pandemia, i cattoestremisti d’Italia resuscitano ancora una volta il ‘family day’ solo e soltanto per attaccare la comunità LGBT, millantando derive ‘liberticide e fasciste’ nei confronti di ‘libere opinioni’.

Peccato che in queste ultime settimane costoro abbiano diffuso enormi bufale, fake news pregne di voluta disinformazione, pur di sviare l’attenzione sui reali contenuti del DDL Zan, che a breve sarà presentato in Commissione Giustizia ma che è già circolato sotto forma di bozza. Lo stesso relatore ha più volte ribadito come non ci sarà alcun ‘reato di propaganda’, rimarcando però come un’opinione non possa far rima con istigazione all’odio e alla violenza.

In tal senso Alessandro Masala ha smontato su Youtube una per una le bufale diffuse da questi signori. “Da settimane associazioni estremiste pro life e pro family – che intrattengono strani legami con formazioni neofasciste – fanno circolare fake news in ogni salsa sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia”, ha scritto Zan sui social, condividendo il video in cui in poco meno di 20 minuti Masala affonda tutte le menzogne diffuse da Pro Vita & Co.

Un video che in pochi giorni è diventato virale, con quasi 100.000 visualizzazioni e più di mille commenti.