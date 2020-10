Algeria, 44 persone condannate per aver partecipato ad un presunto ‘matrimonio gay’

Due uomini sono stati condannati al carcere e altri 42 hanno ricevuto la sospensione della pena da un tribunale algerino, che li ha accusati di aver preso parte ad un matrimonio gay il 24 luglio scorso. Lo riferisce Human Rights Watch. I matrimoni tra persone dello stesso sesso sono illegali in Algeria, così come gli atti sessuali.

Nove donne e 35 uomini sono stati fermati e arrestati. Le 44 persone sono state condannate per “relazioni omosessuali”, “indecenza pubblica” e “violazione delle misure di quarantena relative al Covid-19”.

Un rappresentante dell’HRC ha raccontato come “un avvocato algerino coinvolto nel caso ha riferito che il tribunale avrebbe utilizzato i rapporti della polizia che descrivono decorazioni, fiori e dolci come prove indicative di una celebrazione presumibilmente gay”.

Rasha Younes, ricercatrice sui diritti delle lesbiche, gay, bisessuali e transgender presso HRW, ha dichiarato: “L’attacco delle autorità algerine alle libertà personali non è una novità, ma arrestare dozzine di studenti in base al loro orientamento sessuale percepito è una flagrante violazione dei loro diritti fondamentali. Dovrebbero rilasciare immediatamente dalla prigione i due uomini che sarebbero liberi oggi se non fosse per le leggi omofobe regressive dell’Algeria “.

Secondo quanto riferito, la cerimonia si era svolta a el-Kharoub, distretto nella provincia di Constantine, nel nord-est dell’Algeria, ed era stata frequentata principalmente da studenti universitari. Gli atti omosessuali in Algeria sono punibili con la reclusione da due mesi a due anni.