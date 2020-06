Anderson Cooper sulla cover di People con il figlio: “pensavo che essere gay significasse non essere padre”

Il suo sogno è diventato realtà. Il suo sogno si chiama Wyatt Morgan. Ed è suo figlio. Queste bella storia ha Anderson Cooper come protagonista, anchorman 53enne della CNN. Ad aprile 2020 il giornalista e presentatore televisivo aveva annunciato l’arrivo del piccolo, e negli ultimi giorni ha raccontato come pensava che essere gay significasse non essere mai un padre.

Così non è stato, e il piccolo Wyatt Morgan ne è la prova.

Anderson Cooper ha parlato del suo sogno a People, dopo che la CNN aveva mostrato un ritratto del presentatore con il figlio in braccio. Alla rivista ha spiegato che ha capito di essere omosessuale a 12 anni. Col passare degli anni, però, non riusciva a darsi pace: non poter diventare padre gli spezzava il cuore.

E mi chiedo, cosa stavo aspettando? Questo è un nuovo livello di amore. È diverso da qualsiasi cosa io abbia mai provato, eppure è anche molto familiare, incredibilmente speciale e intimo. È davvero straordinario.

Anderson Cooper, al momento, è single. Ma sembra che condividerà la sua gioia con l’ex compagno, Benjamin Maisani, 47 anni.

Piango per cose che non ho mai pianto prima. E Benjamin, non l’ho mai visto piangere, ma non potevo credere a quanto piangesse con Wyatt. Mi trovo sopraffatto dall’emozione, ed è una cosa adorabile.

Dalle sue parole, poi, si può sentire la sua felicità, anche se un bambino neonato richiede attenzioni continue, sia di giorno che di notte.

Sono più stanco di quanto non sia mai stato, ma non lo cambierei per il mondo. Mi sento investito nel futuro in un modo che non avevo mai fatto prima. C’è qualcosa nell’avere un figlio che ti fa sentire connesso a ciò che sta accadendo e vuoi assicurarti che il mondo in cui questo bambino sta crescendo sia migliore. Improvvisamente ti preoccupi molto di più del futuro di tutti noi.

Il figlio di Anderson Cooper nato tramite maternità surrogata

maternitàg>giornalista 53enne ha anche fatto sapere che Wyatt Morgan è nato grazie a una donna, tramite la GPA. E mentre parlava della storia, Anderson Cooper ha voluto rivolgere un ringraziamento anche a lei e alla sua famiglia: