Arabia Saudita, blogger torturato per fargli confessare la propria omosessualità (e condannarlo)

Ma per la Polizia, quello stesso video conteneva “riferimenti sessuali che violano l’ordine pubblico e la morale“.

Cosa succederà a Mohamad al-Bokari?

Impossibile conoscere la sorte del blogger. Fuggito lo scorso anno dallo Yemen, nel caso rimettesse piede nel suo Paese sarebbe ucciso. Lo hanno promesso le forze armate, quando è fuggito. In Arabia Saudita la pena non è molto diversa, anche se le punizioni vanno dalle frustate all’arresto e in alcuni casi alla morte.

Ma l’Arabia Saudita è conosciuta proprio per i suoi arresti molto lunghi, anche senza un processo o senza garantire una tutela ai detenuti.

Test anale

Il test anale è considerato un atto di tortura e di stupro. Viene effettuato inserendo nell’ano una pallina di ferro, e in base alla facilità di penetrazione un presunto dottore dovrebbe capire se l’uomo è gay o no. Forse in Arabia Saudita si ignora il fatto che non tutti gli omosessuali siano passivi. Per sapere tutto sui test anali, ne abbiamo parlato in questo articolo.