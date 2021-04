Arezzo, aggredito e disconosciuto dopo il coming out: “Preso a calci e pugni da mamma e zio”

2 minuti di lettura

A poche settimane dal caso Malika, cacciata di casa e minacciata di morte dalla madre perché lesbica, un altro doloroso e violento fatto di cronaca coinvolge il privato familiare.

Ad Arezzo un 28enne è stato picchiato e cacciato dalla propria famiglia solo perché omosessuale, come rivelato a LaRepubblica.

Laureato in cerca di lavoro, il 28enne abita nel Valdarno aretino ed è stato addirittura denunciato dalla mamma.

Ho trovato la forza di andare via di casa con l’aiuto di mio padre e oggi mi ritrovo una denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali sporta da mia madre. Mia madre non mi riconosce più come figlio, ha chiuso tutti i contatti e non mi aiuta economicamente. Addirittura io, dopo aver subito vessazioni di ogni genere, sono stato raggiunto da una denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali che è proprio quello che pensavo di aver subito io. Non capisco come una madre possa fare una cosa del genere ad un figlio.