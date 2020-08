Chiara Ferragni, “Se un bimbo vede 2 uomini baciarsi non diventa gay, bisogna insegnargli l’amore senza confini”

Dopo aver raccolto like e applausi scroscianti con il commento indignato contro l’omotransfobia ad un post Instagram sulla youtuber Morenamore, Chiara Ferragni ha bissato.

L’imprenditrice ha infatti proseguito la discussione, ribadendo la propria posizione.

Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, e allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere sè stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?