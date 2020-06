La Chiesa Vetero-Cattolica Italiana sostiene la legge contro l’omotransfobia

La Chiesa Vetero-Cattolica Italiana è un Istituto Civile Religioso di tradizione cattolica, disciplinarmente autonomo, ispirato alla Chiesa Antica, che opera come Missione Cristiana Cattolica Italiana, tutelata dalle Autorità statali in conformità del dettato costituzionale. La C.V.C.I. professa integralmente la Dottrina cattolica riconosciuta come ortodossa da tutte le Chiese occidentali e orientali.

Premessa fondamentale perché la Chiesa Cristiana Vetero-Cattolica ha pubblicamente detto sì alla legge contro l’omotransfobia.

Consideriamo l’omofobia al pari di tutti i tipi di violenza esistenti nella società di oggi e la condanniamo fermamente. Ribadiamo altresì che la libertà di ogni individuo è cosa sancita dalla nostra Carta Costituzionale e che pertanto lo Stato deve usare ogni mezzo per garantirla. Da troppo tempo si sente parlare di legge contro l’omotransfobia e riteniamo necessario un impegno maggiore del Parlamento affinché essa finalmente sia varata.

“Facciamo appello, come avvenne per le unioni civili, all’impegno delle donne e degli uomini del nostro Parlamento affinché da più parti e in modo trasversale si crei una forte coscienza e un sentir comune su questi temi“, hanno poi affermato, prendendo ufficialmente le distanze dalla CEI, che solo pochi giorni fa aveva definito ‘inutile’ il DDL in discussione.

Definire questa legge inutile e affermare che aprirebbe la via a derive liberticide, oltre che osteggiare una legge evangelicamente giusta e corretta, significa oggettivamente favorire i violenti. A pensarla in tal modo sono coloro che non accettando nella loro chiesa le persone lgbt che vivono la propria vita coerentemente, con i loro rapporti affettivi e sessuali, temono di fare i conti con la realtà. Questa interferenza con la legislazione statale, come già successo per le unioni civili, implica di fatto il disconoscimento della dignità e della libertà delle persone lgbt oltre a rendere evidente un grave problema pastorale e teologico, dovuto a una mentalità arcaica e a una lettura fondamentalista dei testi sacri. Ognuno deve poter essere libero di realizzare se stesso senza timore di divenire oggetto di derisione, emarginazione, violenze fisiche, verbali e psicologiche.

“Il compito principale di ogni cristiano è quello di annunciare il Vangelo, di mettere in pratica il comandamento dell’amore insegnato da Cristo stesso e di permettere nella propria società la libertà e l’uguaglianza“, hanno concluso.