Pestato a sangue mentre gli gridano ‘fr*cio’, ma i colpevoli sono già fuori di prigione

Christian Council, agente immobiliare di Oklahoma City, è finito in ospedale dopo un brutale pestaggio omofobo avvenuto sabato scorso. Christian e un suo amico erano di ritorno verso casa, quando hanno incrociato un’automobile che bloccava l’ingresso del loro parcheggio. Christian ha suonato il clacson. L’auto si è spostata e i ragazzi hanno potuto parcheggiare. A quel punto dall’auto sono scesi due ragazzi, che si sono avventati sul povero Council.

“Quando ci hanno visto“, ha raccontato alla tv locale KFOR, “e hanno visto che aspetto avevamo, hanno detto “oh, siete un paio di fr*ci“. Ed è lì che è iniziato il brutale pestaggio, con i due che hanno continuato ad insultarlo mentre lo prendevano a calci e a pugni. Christian è finito in ospedale, con il volto tumefatto. La polizia ha identificato i due sospetti come Amery Dickerson e Bennett Stone. Arrestati per aggressione, i due sono stati incredibilmente rilasciati. Questo perché la legge sui crimini d’odio in Oklahoma non include l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Ed è qui che si capisce l’importanza di una legge ad hoc, con annesse aggravanti.

Nel frattempo Jake Langford, amico di Council, ha creato una pagina GoFundMe per coprire le spese mediche e avviare un procedimento civile contro i due aggressori. L’obiettivo dei 15.000 dollari è stato quasi raggiunto, con 13.000 dollari in cassa.