Como, 21enne lapidato al grido “fr*cio di mer*a”

Preso a sassate perché omosessuale. L’ultima denuncia di omofobia all’italiana arriva da Como, da un 21enne di Inverigo. Thomas, questo il suo nome, ha raccontato quanto capitatogli il 31 gennaio scorso a FanPage. In strada per una fumare una sigaretta, il giovane è stato inizialmente insultato da una quindicina di ragazzi. Prima le parolacce per il colore rosa dei suoi capelli, poi gli epiteti omofobi, infine i sassi.

Io ho ignorato gli insulti, poi hanno iniziato a lanciarmi pietre, mirando alla zona alta del corpo. Alcune pietre mi hanno sfiorato, non mi hanno colpito, ho iniziato a correre e ho chiamato i carabinieri. Mi hanno detto che sarebbero passati, nessuno si è presentato e sono tornato a casa mia.

Ma le conseguenze psicologiche, per Thomas, sono state enormi: “Sono crollato nella paura, anche per le piccole cose ho avuto il timore di andare in giro“. “Di solito dicono di andare a denunciare, ma due giorni fa i carabinieri mi hanno chiamato per dirmi che non era necessaria la denuncia, che non l’avrebbero presa in considerazione. Penso che nel 2021, se succede qualcosa bisogna aiutare”. “Nella mia testa avevo paura di parlare, pensavo non fosse necessario. Avevo paura di fare vittimismo, perchè c’è gente che ha problemi più gravi rispetto all’omotransfobia, ma penso che sia necessario dare voce a queste cose“.

Sul finire, il messaggio per gli odiatori di professione: “Io sono una persona che fa parte di una minoranza sociale, sono gay, ma quello che ha bisogno di aiuto sei te. Gridarmi ricchi*ne, fr*cio di merda, muori, lanciarmi pietre, non ti rende migliore, devi imparare a informarti, a non rimanere nella tua ignoranza. Imparare ad accettare chiunque, e non a odiare chi è diverso da te“.