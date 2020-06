Coppia gay trova la scritta “Fr*cio” sul proprio giardino: “Non ci faremo abbattere, l’amore vince sull’odio”

Una coppia gay in Ohio ha trovato il proprio prato imbrattato dall’odio e dall’omofobia. Mike Stone e il fidanzato Bradley O’Dell sono rimasti senza parole quando hanno visto il proprio prato nella città di Arcanum, nell’Ohio occidentale. Qualcuno aveva infatti usato sostanze chimiche per bruciare il prato, dando così vita alla parola “FROC*O”

“Questo atto di barbarie e odio non avrà il potere di definirci”, ha scritto Mike su Facebook. “Non permettiamo all’ignoranza di questa persona di portare negatività nelle nostre vite. Siamo forti insieme, con l’amore e il sostegno della nostra famiglia, amici e comunità, con orgoglio e compassione. Non ci faremo abbattere da qualcosa di simile. L’ amore vince. L’ amore vincerà sempre”. O’Dell e Stone hanno denunciato il tutto alla polizia e installato telecamere di sicurezza. Ma non hanno perso la loro fiducia nella comunità.

La coppia ha trasformato questo gesto di pura omofobia in un’opportunità di raccolta fondi per un’organizzazione locale LGBTQ, Have a Gay Day. “Se stai lottando con chi sei, indipendentemente da come ti identifichi, ci sono persone là fuori che ti supporteranno”, ha scritto O’Dell. “E ci sono persone pronte ad aiutarti in quei momenti difficili, non devi farlo da solo. Possiamo trasformare questo terribile atto di odio in qualcosa di buono per un’organizzazione locale”.