DDL Zan, la Camera approva la Legge contro l’Omotransfobia

265 voti favorevoli, 193 contrari, 1 astenuto.

Dopo due settimane e voti a scrutinio segreto, centinaia di emendamenti, menzogne e indecenti attacchi da parte della destra, la Camera dei Deputati ha approvato la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Tra i favorevoli anche 5 deputati di Forza Italia, che si sono così smarcati dalle parole di Silvio Berlusconi. Parliamo di Giusi Bartolozzi, Renata Polverini, Stefania Prestigiacomo, Elio Vito e Matteo Perego.

Un voto favorevole tutt’altro che scontato, per quanto la maggioranza alla Camera sia solida, a causa di un’opposizione che ha provato in ogni modo ad affossare una legge attesa da 30 anni, sbandierando bugie e seminando tranelli. Il deputato Pd Alessandro Zan, relatore della legge, è riuscito a tenere compatta la maggioranza, persino dinanzi alle ‘tentazione’ dei voti segreti, replicando punto per punto alle più becere critiche della destra nazionale. Perché da quella parte di Parlamento ne abbiamo ascoltate di tutti i tipi. Dallo spettro della ‘pedofilia‘, indecentemente cavalcato da Vittorio Sgarbi, all’indottrinamento gender nelle scuole firmato Giorgia Meloni, dal benaltrismo alla presunta anticostituzionalità della legge perché ‘liberticida’, fino ad arrivare al deputato Cirielli, di Fratelli d’Italia, secondo cui “la discriminazione è un’opinione”. Follie da archiviare, possibilmente il prima possibile, facendo arieggiare Montecitorio.

Ma la battaglia non è finita, anzi. Sarà al Senato che lo scontro diverrà totale. A palazzo Madama i numeri della maggioranza sono assai più limitati, con il DDL che dovrà rimanere intatto, inalterato, onde evitare un ritorno alla Camera, causa bicameralismo perfetto.

Nell’attesa, oggi è doveroso brindare, perché a lungo abbiamo dovuto leggere, ascoltare, sopportare diffamanti fesserie su questa legge, mai come in questo momento semplicemente necessaria, vista l’ormai quotidiana sfilza di denunce omotransfobiche pubblicamente riportate. Ma altrettanto doveroso sarà non mollare la presa, perdere di vista l’obiettivo finale, che solo nel 2021, quando il DDL Zan arriverà al Senato, potrà dirsi completato.

Un primo importante passo è stato fatto. A mancare è l’ultimo, quello decisivo.