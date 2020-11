DDL Zan, i 10 di Militia Christi davanti Montecitorio: “No omodittatura, famiglia secondo natura” – video

Possono contarsi sulle dita di due mani, i militanti cattolici antisionisti di Militia Christi che in questo momento stanno protestanto in piazza di Monte Citorio, contro il DDL Zan che tra pochi minuti tornerà in discussione alla Camera dei Deputati.

“Nè unioni civili nè omodittatura“, si legge su uno striscione. “Ma famiglia secondo natura“. Sui social, dall’alto dei loro 76 follower, rilanciano: “Chi dirà che la famiglia è soltanto quella formata da un uomo e una donna andrà in galera“.

Menzogna spudorata abbondantemente smontata, pezzetto dopo pezzetto, ma quotidianamente rilanciata dai cattoestremisti d’Italia che evidentemente non hanno altre motivazioni da dare per giustificare il loro rifiuto ad una legge contro l’odio.