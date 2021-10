Eternals, il presidente Marvel promette ancora più rappresentanzione LGBT nei prossimi film

< 1 minuto di lettura

Se domenica all’Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà l’anteprima europea di Eternals, a Los Angeles è diventata realtà l’anteprima mondiale della nuova pellicola Marvel, la prima con un supereroe dichiaratamente gay al suo interno. Kevin Feige, presidente Marvel, ha in tal senso annunciato che è in arrivo una maggiore rappresentazione LGBT nel Marvel Cinematic Universe.

Eternals, che vede Brian Tyree Henry interpretare Phastos, che ha marito e figlio nel film diretto da Chloe Zhao, è “solo l’inizio” della lista di supereroi LGBT Marvel, ha precisato Feige, che già nel 2019 aveva annunciato l’arrivo di un primissimo nome proprio con gli Eterni.

L’MCU si era in precedenza avvicinato alla rappresentazione di un supereroe LGBTQ in Thor: Ragnarok, con la presenza di Valkyrie (interpretato da Tessa Thompson), nei fumetti bisessuali. Ma in sala quella bisessualità non è mai stata esplicitata. Su Disney Plus, invece, Loki è stato finalmente presentato come gender fluid. Una corsa supereroistica all’inclusione più totale che vede Marvel e DC finalmente in prima linea, con Superman bisex ultima novità su carta dopo non pochi coming out fumettistici.