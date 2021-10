Eternals: tutto quello che c’è da sapere su Phastos, primo storico supereroe gay in un film Marvel

2 minuti di lettura

Il 24 ottobre Eternals di Chloé Zhao chiuderà il programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città. Terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, Eternals porterà sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, I Devianti.

Tra i protagonisti spicca Brian Tyree Henry, chiamato ad interpretare il primo storico supereroe dichiaratamente gay in un film Marvel, con tanto di marito e figlio. Una prima volta a dir poco attesa per un personaggio nato dalla penna di Jack Kirby, leggenda dei fumetti Marvel scomparso nel 1994. Ma chi è Phastos, supereroe omosessuale pronto a riscrivere il mondo dei cinecomic?

Creato da Peter Gillis, Sal Buscema e per l’appunto Kirby, Phastos possiede la super forza, è invulnerabile, è in grado di manipolare l’energia, è un abile costruttore di armi e ha un’approfondita conoscenza della tecnologia. Sebbene Phastos sia presente sui fumetti Marvel dalla metà degli anni ’80, inizialmente non era stato incluso nella formazione originale degli Eterni, nati ufficialmente nel 1976. Su carta, Phastos non è mai stato dichiaratamente gay. Molto semplicemente la sua sessualità non è mai stata definita.

Conosciuto soprattutto per il ruolo di Alfred “Paper Boi” Miles in Atlanta, acclamata serie di Donald Glover, Brian Tyree Henry è un volto poco conosciuto agli occhi del grande pubblico. Visto anche in film come Widows, If Beale Street Could Talk e Joker, ha doppiato il padre di Miles Morale, Jefferson, nel lungometraggio animato Spider-Man: Into the Spider-Verse. In Eternals Brian sarà un padre con marito e figlio di nome Jack, come recentemente visto in uno spot dello studios. Negli abiti dello sposo troveremo Haaz Sleiman, attore gay dichiarato nella realtà che ha annunciato l’arrivo di un bacio che lui stesso ha definito “rivoluzionario”.

A completare il cast di Eternals, in sala dal 3 novembre, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.