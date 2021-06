Loki sarà genderfluid (anche) nella serie Disney Plus, è ufficiale

< 1 minuto di lettura

Dopo mesi di speculazioni, e ben 3 film con polemiche annesse vista la mancata ufficialità, è arrivata la conferma. Tom Hiddleston interpreterà un Loki genderfluid nell’imminente serie live-action, dal 9 giugno su Disney Plus.

L’ufficialità è arrivata dall’ultimo teaser, dove si vede un file della TVA (Time Variance Authority) sull’imbroglione asgardiano, in cui viene definito come “FLUID”. La fluidità di Loki è stata certificata nel fumetti nel lontano 2014, quando Odino, padre anche di Thor, si rivolse ai due e alla sorella Angela come “Mio figlio, mia figlia e mio figlio che è entrambi“.

Non a caso i fan di Thor volevano che Loki fosse dichiaratamente genderfluid anche nei 3 film usciti al cinema. Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Quella che vediamo è una versione alternativa del personaggio, sfuggito alla prigione per poi dar vita ad una nuova linea temporale. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

Loki è la terza serie Disney+ legata al Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision e The Falcon e The Winter Soldier. A seguire arriveranno Black Widow il 9 luglio, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings il 3 settembre e Eternals il 5 novembre. Quest’ultimo è destinato a fare la storia dell’MCU grazie al primo personaggio principale apertamente gay.