Eurovision 2022 sbarca in Italia, cinque città si contendono l’evento: eliminata Roma

2 minuti di lettura

La febbre per l’Eurovision Song Contest inizia ad alzarsi sempre di più. Sebbene la gara effettiva andrà in scena solo a maggio 2022, in Italia aumenta l’attesa per scoprire quale città accoglierà l’evento, che tornerà nel nostro paese a distanza di oltre trent’anni dall’ultima edizione. L’imbuto delle proposte si restringe giorno dopo giorno, con l’elezione della città ospitante che giungerà entro i primi di settembre.

Attualmente sono cinque le città italiane ancora in corsa per accogliere lo show televisivo musicale più apprezzato e seguito al mondo: Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino. Nessuna regione del centro e del meridione italiano può ormai aspirare a diventare il centro dell’intrattenimento internazionale fra nove mesi, stando a quanto rivelato in anteprima da Il Resto del Carlino. Fuori quindi Roma, città natale dei Måneskin, vincitori dell’Eurovision Song Contest nel 2021, che non possiede tutti i requisiti necessari per ospitare il concorso. Eliminate anche Sanremo, Alessandria, Genova, Acireale e Palazzolo Acreide.

Tra le città in lizza per accogliere l’evento, quella che senza dubbio si sta facendo notare con più attenzione è Torino, il capoluogo piemontese già attenzionato dalla Rai quando nel 2017 era nell’aria lo sbarco dell’Eurovision Song Contest grazie al contributo di Francesco Gabbani. “Back to television, back to music, back to Torino a symphony of loud beginnings” lo slogan di candidatura di Torino, in cui negli scorsi giorni alcuni delegati dell’European Broadcast Union hanno effettuato i dovuti sopralluoghi agli impianti che potrebbero ospitare l’evento e gli show paralleli. Come raccontato dalla sindaca Chiara Appendino, Torino avrebbe inoltre tutte le carte a regola per tenere banco alle scorse città ospitanti (ha anche un logo non ufficiale, che ha illuminato nei giorni passati la Mole Antonelliana):

Torino negli ultimi anni è al centro di cambiamenti senza precedenti, che puntano su sostenibilità e ambiente. Città dei giovani, multiculturale, dell’integrazione, dell’accoglienza, dell’inclusione, della sperimentazione.

Riuscirà Torino a scavalcare le altre contendenti? La risposta definitiva nei prossimi giorni.