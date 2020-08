Frustò il figlio gay, condannato a 18 mesi. La difesa dell’avvocato: “padre amorevole”

Ma come può un padre dimostrarsi di supporto ed essere pentito, se solo per un’applicazione ha finito per frustare il proprio figlio? Tutto questo è avvenuto a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra, dove l’omosessualità è ampiamente accettata.

Chara la decisione del giudice: la reazione violenta è nata nel momento in cui l’uomo ha scoperto l’omosessualità/bisessualità del figlio.