Costringe il figlio gay a spogliarsi, poi lo frusta. La colpa: stava usando Grindr

Il mondo è impazzito. A sentire una storia del genere, deve essere così. Nel sud dell’Inghilterra, un uomo di 40 anni ha scoperto che il figlio gay usava l’app per incontri Grindr. E per il 15enne è iniziato l’inferno, perché il padre lo ha costretto a spogliarsi, per poi frustarlo con un cavo elettrico.

Nella ricostruzione fatta dal giudice, secondo Plymountlive, dopo le testimonianze del ragazzo e del padre, quest’ultimo avrebbe chiesto in prestito il cellulare del figlio, trovando all’applicazione e scoprendo così che il ragazzo cercava incontri e amicizie gay. Non si sa se l’uomo conoscesse già l’orientamento sessuale del 15enne, ma la scoperta di Grindr è bastata per scatenare la sua furia. Prima, l’uomo ha offeso in tutto i modi il ragazzo, che per la paura è uscito di casa, tornando solo la sera.

Alla mattina dopo, prima di andare a scuola, il padre lo aspettava, per concludere. Gli ha ordinato di togliersi il pigiama che ancora indossava, lasciandolo in mutande e umiliandolo ulteriormente. A quel punto, con un cavo delle televisione, lo ha colpito più volte, almeno una ventina, in tutto il corpo e in particolare sul braccio, dove gli rimarranno anche delle cicatrici. Mentre lo frustava, gli urlava insulti omofobi, definendolo anche una donna.