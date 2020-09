Giorgia Meloni continua a dire tutto e il contrario di tutto sull’omotransfobia – video

20 minuti di diretta su Canale 5, a Mattino Cinque, di fatto senza alcun tipo di reale contraddittorio, dopo aver ieri presenziato al Tg de La7 per quasi 10 minuti. La presenza televisiva di Giorgia Meloni è sempre più pressante, con la leader di Fratelli d’Italia che ha preso finalmente parola sulle folli esternazioni di Michele Napoli, consigliere Comunale di Fratelli d’Italia che in aula, a Potenza, ha definito l’omosessualità “contro natura”.

“Certe dichiarazioni danneggiano il partito, lui ha chiesto scusa per queste parole che non rispecchiano il nostro movimento e la sua linea politica”, ha premesso l’ex ministra del governo Berlusconi, prima di affondare il colpo.

Però anche qui, io ho provato grande pena per questa ragazza di Caivano, ma mi chiedo. Si può usare questa morte per fare strumentalizzazione politica? Il fatto che io sia contraria all’utero in affitto, il fatto che io la pensi così significa che io sia contenta che quella ragazza sia morta? Nella strumentalizzazione si perdono i temi importanti. Questa è una società in cui o sei intruppato nel politicamente corretto, o verrai gettato nel mondo degli impresentabili. Non c’è mai spazio per le posizioni serie, complesse. Io sono una persona che argomenta le sue posizioni, non accetto essere considerata un mostro, una persona su cui buttare odio e violenza. Gli scemi nei partiti ce l’hanno tutti, capita a tutti.

Peccato che di ‘scemi’, all’interno del suo partito, parrebbe essercene parecchi. Giorni fa esponenti di Fratelli d’Italia hanno ‘igienizzato’ un candidato dei Verdi in Veneto perché in difesa dei diritti LGBT. Fratelli d’Italia ha felicemente presenziato al medievale e tristemente celebre Congresso della Famiglia tradizionale di Verona. Fratelli d’Italia ha dichiarato guerra al DDL Zan, presentando pregiudiziali di costituzionalità a scrutinio segreto con l’unico intento di affossarlo. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha poche settimane fa asserito che in Italia no, “gli omosessuali non sono discriminati“.