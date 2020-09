Potenza, consigliere di Fratelli d’Italia: “L’omosessualità è contro natura” – il video

Pochi giorni fa esponenti di Fratelli d’Italia avevano disinfettato un candidato lgbt dei Verdi in Veneto. Dopo l’omicidio di Maria Paola Giorgia Meloni, senza alcun pudore, ha chiesto un intervento dello Stato per porre fine alla violenza omotransfobica e misogina. La stessa Meloni che ha dichiarato guerra al DDL Zan, presentando pregiudiziali di costituzionalità a scrutinio segreto. La stessa Meloni alla guida di un partito, Fratelli d’Italia, che presenta e approva mozioni contrarie a quella legge, infangando la comunità lgbt con parole e azioni indecenti.

Dura la replica di Antonella Giosa, presidente di Agedo Potenza, come riportato da LaRepubblica: “Già questo basterebbe per essere indignati. Una discussione allucinante e vergognosa. È a dir poco vergognoso che nel 2020 ancora si parli di omosessualità come di qualcosa contro natura, di imposizione dell’omosessualità come stile di vita, così come si continui a sottolineare la non aderenza dell’omosessualità, a loro modo di vedere, ai valori cattolici, senza considerare che sia stato lo stesso Papa Francesco a fare delle aperture storiche alla condizione omosessuale”. “Dovremmo batterci per difendere e riconoscere i diritti degli altri, non remare contro e fomentare odio”.

Durissima anche Monica Cirinnà, senatrice e responsabile del Dipartimento Diritti del Partito Democratico.