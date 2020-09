Zan vs. Meloni: “Oggi fa la paladina dei diritti e vergognosamente blocca la legge contro l’omotransfobia”

Senza vergogna alcuna. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, continua sfacciatamente a metter bocca su temi delicati e purtroppo assai attuali come omofobia e transfobia. Dopo l’omicidio di Maria Paola, uccisa dal fratello perché amava un uomo FtoM, e il suo incredibile appello allo Stato italiano affinché intervenga per porre fine alla violenza omotransfobica e misogina, la Meloni, che è leader di un partito che ostenta omotransfobia a giorni alterni ed è in prima linea nella guerra tutta ideologica della destra nazionale alla legge che a ottobre tornerà alla Camera dei Deputati, ha osato andare oltre.

Su Facebook, infatti, l’ex ministra ha accusato di ‘ipocrisia’ la sinistra. Con queste motivazioni.

In Qatar (come in molti altri Stati islamici) l’omosessualità è considerata un reato punito con frustate e carcere. In alcuni casi con la pena di morte. Anche per questo, Fratelli d’Italia ha provato di recente in Parlamento ad opporsi all’accordo bilaterale di “cooperazione culturale e formativa” tra Italia e Qatar. Accordo che purtroppo è stato approvato con i voti favorevoli del M5S e del PD di Alessandro Zan e Monica Cirinnà, quelli che oggi parlano di violenza contro gli omosessuali e provano ad accusare me e Fratelli d’Italia di omofobia. Non prendiamo lezioni da ipocriti di questa risma che combattono a parole la violenza contro le minoranze solo quando conviene loro politicamente e tacciono quando l’argomento potrebbe creare qualche imbarazzo o compromettere relazioni a loro particolarmente vantaggiose.

Continuare a fare propaganda sulla nostra pelle, sulla pelle di persone LGBT puntualmente insultate, derise, umiliate, anche da politici di Fratelli d’Italia. Pochi giorni fa alcuni suoi rappresentanti hanno igienizzato un candidato LGBT dei Verdi, in Veneto. Solo ieri un consigliere di Fratelli d’Italia ha parlato di ‘omosessualità contro natura‘. Da parte della Meloni nessuna presa di distanza, nessuna parola. Da parte della Meloni, contraria alle famiglie arcobaleno e dichiaratamente convinta che “in Italia gli omosessuali non sono discriminati”, solo tanta ipocrisia. Insopportabile, rumorosa, inaccettabile doppiogiochismo. Come se le nostre vite appartenessero ad un gioco da tavola, dove muovere pedine a piacimento, tirando i dadi e pescando carte, tra imprevisti e probabilità. Come se la comunità LGBT tutta, politica in testa, non combattesse l’Islam fondamentalista da sempre, quotidianamente.