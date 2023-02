In Hogwarts Legacy c’è il primo personaggio transgender nella storia di Harry Potter?

0:00 Ascolta l'articolo

Il magico mondo di Harry Potter ha introdotto il suo primo personaggio transgender in Hogwarts Legacy, attesissimo gioco di ruolo open world ambientato nel mondo del celebre maghetto ideato da J.K. Rowling, da anni in guerra contro le donne transgender. Il personaggio in questione si chiama Sirona Ryan, strega nonché proprietaria dei Tre Manici di Scopa nel villaggio di Hogsmeade.

Il giocatore interagisce con Sirona durante una missione che coinvolge un goblin di nome Lodgok. Sebbene non sia esplicitamente dichiarato che il personaggio sia trans, Sirona si concede un dialogo abbastanza esplicito.

“Conosco Lodgok da anni. Ci siamo incontrati quando ero una studentessa che serviva ai tavoli, molto prima che comprassi questo posto”. “Era abbastanza cordiale, ma allora non eravamo amici. La sua sfiducia nei confronti dei maghi era profonda… Non lo vedevo da anni fino a quando è tornato, qualche mese fa. Ma mi ha riconosciuto all’istante. Più di quanto sia accaduto per alcuni dei miei compagni di classe. Ci hanno messo un più tempo a rendersi conto che in realtà ero una strega, e non un mago”.

L’allusione farebbe pensare ad un cambio di genere. Hogwarts Legacy è stato un progetto a lungo discusso nel fandom di Harry Potter proprio alla luce dei continui commenti transfobici di J.K. Rowling, qui in nessun modo coinvolta se non sul fronte economico, perché parte dei profitti finirà chiaramente nelle sue tasche. Sebastian Croft di Heartstopper, che doppia due personaggi, si è addirittura dovuto pubblicamente scusare per aver accettato tale incarico, precisando di essere entrato nel progetto prima che Rowling iniziasse a seminare transfobia social a giorni alterni.

Il game director di Hogwarts Legacy Alan Tew ha in tal senso dichiarato: “Penso che ci siano sfide in ogni videogioco su cui abbiamo lavorato. Questo videogioco non è stato diverso. Quando ci siamo imbattuti in queste sfide, siamo tornati indietro e ci siamo nuovamente concentrati sulle cose a cui teniamo davvero. Sappiamo che i nostri fan si sono innamorati del mondo magico di Potter e crediamo che se ne siano innamorati per le giuste ragioni. Sappiamo che si tratta di un pubblico eterogeneo. Ci siamo assicurati che il pubblico, che ha sempre sognato di avere questo gioco, abbia l’opportunità di sentirsi nuovamente accolto. Qui hanno una casa, che è un buon posto per raccontare la loro storia”.

Altri elementi di Hogwarts Legacy sembrerebbero aprire anche ai giocatori che desiderano creare personaggi non conformi al genere. Quando l’utente dà forma all’aspetto del personaggio principale all’inizio del gioco, i giocatori hanno la possibilità di scegliere tra una varietà di look che mescolano e abbinano caratteristiche femminili e maschili. E indipendentemente dall’aspetto del personaggio, i giocatori possono scegliere tra voci dal suono maschile o femminile, disponibili in più registri. Ci sono poi personaggi di Hogwarts Legacy che usano il genere neutro per riferirsi al personaggio principale.

Hogwarts Legacy arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC questo venerdì, ma il dibattito social è già partito. Come leggere l’inserimento di una strega apparentemente trans* e personaggi non binari all’interno del videogioco? Presa di distanza dalla creatrice di Harry Potter o studiato triplo salto carpiato per riabbracciare quella comunità queer che da anni minaccia boicottaggi ai danni della donna più ricca del Regno Unito?

© Riproduzione Riservata