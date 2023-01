Bufera su Sebastian Croft di Heartstopper, voce del videogioco di Harry Potter: “Mi dispiace, non c’è LGB senza T”

0:00 Ascolta l'articolo

Nei giorni scorsi è stato svelato che Sebastian Croft, 21enne attore britannico che interpreta Benjamin “Ben” Hope in Heartstopper, doppierà due personaggi in Hogwarts Legacy, gioco di ruolo sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, ambientato nell’universo di Wizarding World, basato sui romanzi di Harry Potter.

Causa transfobia di J.K. Rowling, tanti fan LGBTQI+ hanno criticato Croft, in quanto volto di un’amatissima serie queer come Heartstopper, in cui una delle protagoniste è una giovane transgender. Allora perché cedere ai ‘soldi’ in arrivo da Hogwarts, universo che ha tramutato Rowling nella donna più ricca d’Inghilterra? Dopo giorni di polemiche, Sebastian ha preso parola sui social, sposando pubblicamente la causa dei diritti transgender.

“Sono stato scelto per questo progetto più di 3 anni fa, quando Harry Potter era il mondo magico con cui sono cresciuto”, ha twittato il 21enne. “Questo è stato molto prima che fossi a conoscenza delle opinioni di JK Rowling. Credo con tutto il cuore che le donne trans siano donne e gli uomini trans siano uomini”.

Parole che ricalcando quanto recentemente affermato da un ex protagonista del franchise sul maghetto, ovvero Harry Melling. In Heartstopper Croft interpreta Ben Hope di Heartstopper, il bulletto represso che ossessiona Charlie (Joe Locke), perché scaricato dopo una storia tossica che lui voleva fosse privata, nascosta agli occhi altrui.

“Ora so molto di più rispetto a 3 anni fa, e spero di poter imparare ancora di più nei prossimi 3 anni”, ha continuato Croft. “Sono davvero dispiaciuto per chiunque sia stato ferito da questo annuncio”. “Non c’è LGB senza la T”.

Molte persone hanno ringraziato Croft per aver chiarito la sua posizione. Sebastian si unisce alle star di Harry Potter Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che hanno più volte preso le distanze distanze dalle opinioni della Rowling. C’è da dire che le FAQ di Hogwarts Legacy sottolineano come il gioco non sia stato scritto dall’autrice di Harry Potter, per quanto annunciato come fedele alla sua “visione originale”.

Anche il presidente di WB Games David Haddad si è voluto esporre sul caso Rowling:

“Mentre J.K. Rowling è la creatrice di Harry Potter, lei è anche una privata cittadina. Potrei non essere d’accordo con lei, e potrei non essere d’accordo con la sua posizione su una serie di argomenti, ma posso concordare che ha il diritto di mantenere le sue opinioni”.

Hogwarts Legacy verrà lanciato il 10 febbraio per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Nel frattempo, Croft sarà nella 2a stagione di Heartstopper, in arrivo su Netflix in questo 2023.

