Ivan Scalfarotto candidato in Puglia: un governatore gay per il dopo Emiliano?

Ivan Scalfarotto, rappresentante di spicco del centro-sinistra, omosessuale e attivista LGBTQ, unito civilmente con Federico Lazzarovich (prima unione civile di un membro del governo italiano), è, a sorpresa, il terzo incomodo nelle elezioni regionali per la presidenza della Puglia prevista a Settembre.

Sfiderà il governatore uscente Michele Emiliano, del PD, e l’eterno sfidante Raffaele Fitto, già presidente della Puglia dal 2000 al 2005, di Fratelli d’Italia, europarlamentare con un lungo trascorso in Forza Italia e vari cambi di casacca negli ultimi anni.

La storia di Scalfarotto è quella di un manager in multinazionali convertito all’attività politica, con importanti incarichi governativi da sottosegretario per promuovere il Made In Italy, ed importanti iniziative in ambito LGBTQ: di fatto è colui che ha portato in Italia il Diversity Management, attraverso la fondazione Parks nel 2010, di cui parleremo sotto.

Scalfarotto è stato anche promotore di una precedente proposta di legge contro l’Omofobia durante i governi Renzi-Gentiloni, proposta avversata da una parte del mondo LGBTQ, che ebbe scarsa fortuna e finì insabbiata nella palude delle commissioni parlamentari, svuotata della sua efficacia dai troppi compromessi richiesti dagli alleati del PD.

Ivan Scalfarotto: chi è

Nato nel 1965 a Pescara, ma cresciuto a Foggia dai 3 anni, Scalfarotto, dopo una iniziale militanza nei Verdi e poi nei DS – PD, è ora iscritto ad Italia Viva ed è sostenuto dal polo liberale composto anche da Azione e + Europa.