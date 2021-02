John Barrowman: ‘Un produttore gay mi chiese di non fare coming out’

2 minuti di lettura

Tutti conosciamo John Barrowman, attore inglese 53enne, apertamente gay, celebre per il ruolo di Capitano Jack Harkness in Torchwood, uno spin off del celebre Doctor Who. Recentemente ha scritto una lettera pubblicata poi nel quotidiano britannico The Guardian, dove ha parlato della sua omosessualità nel mondo dello spettacolo.

John Barrowman non ha mai nascosto di essere gay, realtà che negli ambienti produttivi già si sapeva quando venne chiamato ad interpretare una parte in Central Park West, una soap opera americana andata in onda tra il 1995 e il 1996. L’allora 28enne racconta oggi come venne chiamato nell’ufficio dei produttori, i quali gli fecero una richiesta diretta: non fare coming out.

Il rifiuto è costato a John Barrowman la parte nella serie

Nella lettera a The Guardian, Barrowman ha scritto:

A metà della prima stagione, sono stato chiamato dai produttori. Mi hanno chiesto se potevo non dire di essere gay. Mi è stato detto che una delle cose migliori che sarebbero potute accadere sarebbe stata se fossi stato fotografato con una prostituta. Una delle cose più strane è che mi è stato chiesto di farlo da un uomo, un produttore, che sapevo fosse gay.

L’attore di origine scozzesi, che già stava insieme a Scott Gills – suo attuale marito – ha rifiutato di nascondersi. E i produttori, di conseguenza, hanno preso la decisione di “ucciderlo”, inserendo nella storia della soap un grande incendio, dove il personaggio interpretato da John Barrowman perse la vita.

Ho ricevuto la sceneggiatura degli ultimi due episodi. Il mio personaggio era stato coinvolto in un incendio o in un incidente d’auto, e il ruolo sarebbe stato eliminato. Sono stato licenziato. Questo mi ha reso più determinato a lavorare ancora di più per i ruoli che volevo.

Dopo la sua morte sul palcoscenico, la serie non ha retto alle critiche del publico. Non tanto per l’eliminazione di Barrowman, ma per la storia in sé che non attirava e che ha chiuso dopo una sola stagione.