Josh Cavallo festeggia l’anniversario del suo coming out

Esattamente un anno fa Josh Cavallo scriveva un pezzo di storia, diventando il primo calciatore professionista in attività dichiaratamente gay. Un coming out, quello del giocatore dell’Adelaide United, in Australia, che fece il giro del mondo.

“È stato un viaggio arrivare a questo punto della mia vita, ma non potrei essere più felice della decisione presa nel fare coming out. Ho combattuto il mio orientamento sessuale per sei anni e sono felice di averlo messo a tacere“, scrisse Cavallo su Instagram. “Crescendo, ho sempre sentito il bisogno di nascondermi perché mi vergognavo, perché non sarei mai stato in grado di fare ciò che amavo ed essere gay. Crescere sapendo di essere gay giocando a calcio, erano due mondi che non si erano mai incrociati prima”.

Un anno dopo Josh ha voluto celebrare quel momento, che gli ha cambiato la vita.

Da quel fatidico 27 ottobre, il 22enne è diventato attivista LGBTQI+, invitando altri calciatori professionisti a seguire il suo esempio, attaccando a testa bassa i mondiali di calcio in Qatar che vorrebbe tanto giocare con la sua Australia, senza però temere per la propria vita in un Paese in cui l’omosessualità è ancora oggi illegale.

“Oggi ricorre un anno da quando sono finito davanti ad una telecamera senza sapere se mai ci sarebbe stato un futuro per me nello sport“, ha scritto Josh. “Quel passo non l’ho fatto solo per me stesso, ma per tutte le persone di questo mondo che credono che non ci sia posto per loro nello sport“.

Josh ha poi ringraziato chi gli è stato vicino, per l’enorme supporto ricevuto. “Non solo mi avete aiutato nel mio viaggio personale, ma avete aiutato e incoraggiato tanti altri nel mondo ad aprire le proprie ali per diventare se stessi. Durante l’ultimo anno, sono stati costruiti molti ponti per la prossima generazione e voglio continuare ad aiutare a costruirli”.

I tifosi hanno inondato di commenti Cavallo. Un fan ha scritto: “Mi hai salvato la vita. Grazie, Josh”. Un altro ha commentato: “Grazie per la tua onestà e per la tua verità! Hai aiutato a salvare più vite di quante tu potrai mai sapere”.

Dopo il coming out di Cavallo, altri calciatori e professionisti del calcio hanno seguito il suo esempio. Il 16 maggio scorso l’attaccante del Blackpool FC Jake Daniels ha fatto la storia LGBTQ+ come il primo calciatore professionista apertamente gay della Regno Unito dai tempi di Justin Fashanu nel 1990. Un mese dopo, gli arbitri scozzesi Craig Napier e Lloyd Wilson hanno dichiarato la propria omosessualità, Infine, lo scorso settembre Zander Murray dei Gala Fairydean Rover è diventato il primo calciatore scozzese professionista a dichiararsi gay.

