Zander Murray primo calciatore scozzese professionista a fare coming out

Attaccante del Gala Fairydean Rovers, Zander Murray è ufficialmente diventato il primo calciatore scozzese professionista a dichiararsi omosessuale. Murray ne ha pubblicamente parlato sul sito ufficiale del suo club.

“In primo luogo, sembra che il peso del mondo fosse sulle mie spalle”, ha confessato Murray. “Il motivo per cui ho deciso di farlo ora è duplice. Sono stato in vacanza di recente ad un evento Pride, dopo essere sempre stato così chiuso da non poter mai parteciparvi, e l’ho adorato. L’atmosfera era fantastica, e tutti erano semplicemente liberi e felici, ed è stato meraviglioso essere solo me”.

Peccato che quando è arrivato il momento di pubblicare alcune foto dell’evento Pride sui propri social, Zander si sia rifiutato per paura che il proprio orientamento sessuale potesse essere rivelato. Ed è qui che l’attaccante ha capito di dover cambiare marcia. Dichiarandosi. I suoi compagni di squadra l’hanno subito abbracciato, dimostrandogli tutta la loro vicinanza.

“Ho un legame davvero forte con tutti nel club e sono rimasto sbalordito dal loro supporto”. “Prima di fare coming out, pensi che le persone si rivolteranno contro di te e immagini il peggio. È stato bello ricevere tutto quel supporto. Può essere difficile e puoi sentirti molto solo. Ho saputo di essere diverso per anni, i coming out di altri calciatori sono stati di grande aiuto. So che ci sono vari calciatori scozzesi gay, spero di aver dato loro la forza di uscire allo scoperto. Io ho sempre saputo di esserlo, fin dai 13 anni”.

Il presidente del suo club, Ryan Cass, ha voluto elogiarlo pubblicamente: “Tutti supportano pienamente Zander e siamo lieti che si sia sentito a proprio agio nel fare coming out. Zander ha mostrato grande coraggio e ha il nostro pieno sostegno, sono certo che otterrà il supporto che merita da tutta la famiglia del calcio scozzese”.

Sebbene Murray sia il primo calciatore scozzese senior a dichiararsi, non è il primo giocatore apertamente gay ad aver preso parte al campionato scozzese. Il leggendario Justin Fashanu, primo storico calciatore inglese a fare coming out, giocò per l’Airdrieonians (nel 1993) e con l’Hearts (nel 1994). Vittima di omofobia, Fashanu si è poi suicidato nel 1998, ad appena 37 anni.

