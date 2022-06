Due arbitri scozzesi fanno coming out: “Il calcio è per tutti”

2 min. di lettura

Craig Napier (Scottish Football Association) e Lloyd Wilson (Back Onside) sono due arbitri di calcio scozzesi che hanno deciso di fare pubblicamente coming out, nella speranza di rendere il calcio scozzese più inclusivo.

Ad un mese dal coming out di Jake Daniels, che è così diventato il primo calciatore professionista inglese a dichiararsi gay negli ultimi 3 decenni, i due arbitri hanno celebrato il Pride Month con un duplice coming out. Napier, arbitro di categoria uno, ha condiviso la sua storia in un video pubblicato sull’account Twitter ufficiale della Federcalcio scozzese.

“È stato un viaggio difficile arrivare a questo punto”, ha precisato. “Ma negli ultimi due anni è diventato molto più facile e penso che sia davvero importante che le persone come me siano disposte a sedersi qui e a fare questo”. “Non credo che questa debba essere una notizia di cronaca, ma al momento lo è ancora”.

Napier ha sottolineato come sia fondamentale apportare cambiamenti positivi nel mondo dello sport.

“Dobbiamo vedere il cambiamento climatico in modo che le persone sentano di poter essere se stesse e di vivere felici e comodamente nella propria pelle”.

Nelle stesse ore, anche l’arbitro della lega inferiore Lloyd Wilson si è dichiarato gay in una conversazione con l’organizzazione benefica per la salute mentale Back Onside. Wilson ha descritto il suo viaggio con parole particolarmente crude: “17 anni di vita che non volevo vivere”. Tuttavia, Wilson ha sottolineato l’importanza di condividere ora la sua verità: “Sento che fare questa intervista, che devo dire mi pietrifica, è assolutamente cruciale per i miei colleghi … che stanno combattendo questo stesso viaggio”.

Secondo il The Guardian, il coming out dei due arbitri è il primo nel calcio scozzese maschile dai tempi di Justin Fashanu, giocatore inglese che, dopo essere uscito nel 1990, giocò per l’Airdrie e a seguire per gli Hearts nel 1993 e nel 1994. Fashanu è stato il primo giocatore di football professionista a fare coming out pubblicamente, ma la sua carriera subì il contraccolpo. Travolto dall’omofobia, finì ai margini del calcio che conta e si tolse la vita nel 1998.

