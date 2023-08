Josiah Robinson ucciso perché gay, Tyler Perry offre 100.000 dollari a chiunque abbia informazioni sul suo omicidio

0:00 Ascolta l'articolo

Attore, sceneggiatore, produttore e regista, Tyler Perry, premio Oscar umanitario nel 2021, ha annunciato che darà 100.000 dollari a chiunque abbia informazioni relative all’omicidio del 24enne Josiah “Jonty” Robinson, giovane musicista gay trovato morto sulla BBC Beach di Grenada, ai Caraibi, il mese scorso. L’autopsia ha concluso che Robinson è stato strangolato.

Via Instagram Perry ha rivelato che Yvette Noel-Schure, sua grande amica, gli ha parlato della morte di Josiah, molto probabilmente preso di mira perché gay.

“Tra le lacrime e il dolore mi diceva che nel suo paese d’origine, Grenada, un giovane che per lei era come un figlio è stato assassinato”, ha scritto sui social il creatore di Madea, famosissimo personaggio en-travesti del cinema americano. “La mia anima ha sofferto quando mi ha rivelato che era un giovane e dotato cantante che è stato assassinato perché omosessuale”.

Perry ha precisato di aver vissuto in prima persona questo specifico tipo di dolore, quando suo nipote è morto mentre era in prigione, tre anni fa.

“È il dolore che io e mia sorella ci portiamo dietro, non sapendo cosa sia veramente successo a mio nipote di 25 anni. Ci è stato detto che si è impiccato in prigione solo 3 anni fa”. “Il dolore di non sapere è davvero straziante.”

Tyler Perry e Noel-Schure hanno così offerto 100.000 dollari a “chiunque fornisca informazioni che portino alla condanna dell’assassino”.

“Per favore, pregate per sua madre, per Yvette e per tutti coloro che gli hanno voluto bene, così come per ogni famiglia che è stata colpita da una violenza insensata”, ha scritto il regista.

Robinson era un attivista e parte di una vasta comunità LGBTQ+ locale. Per questo motivo si pensa che possa essere stato ucciso in quanto omosessuale. Tenille Clarke, scrittrice e amica intima di Robinsons, ha firmato un saggio per British Vogue in cui ha parlato della gioia di vivere del cantante e dei forti legami con la comunità queer.

“Jonty ha vissuto il mondo che lo circondava con grande amore, gioia, curiosità e speranza“, ha scritto Clarke. “Ma al di là della cerchia di amici e familiari che adoravano la sua natura gentile e promuovevano una comunità d’amore per incoraggiare il suo spirito e proteggere il suo cuore, la reciprocità di quei sentimenti al di fuori di quella cerchia d’amore era spesso rozzamente rara e, a volte, acutamente violenta.”

Clarke ha aggiunto, riguardo al suo caro amico, che “l’omicidio non definirà né conterrà la sua eredità. Se la vergogna muore quando le storie vengono raccontate in spazi sicuri, allora l’eredità di Jonty è una prova inconfutabile che l’orgoglio vive dove le storie si connettono nella verità e nella libertà delle nostre circostanze”.

Perry, che nel 2019 ha aperto un rifugio per giovani LGBTQ cacciati di casa, ha chiesto a chiunque abbia informazioni di chiamare la Criminal Investigation Division al +1-473-440 3921.

© Riproduzione Riservata