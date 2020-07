La Spezia, nuova aggressione omofoba a coppia gay per un semplice bacio

Mentre c’è la paura dei bigotti che una legge contro l’omofobia sia liberticida, ecco che arriva una nuova aggressione omofoba. E’ avvenuta ieri, verso le ore 16:00, nella stazione dei treni di Vernazza, in provincia di La Spezia. La coppia gay di Bologna aveva qui passato la giornata al mare, e stavano attendendo il treno quando quattro trentenni si sono avvicinati, attirati dal bacio che i due si sono scambiati.

Come spesso accade, i quattro hanno iniziato a insultarli, offendendoli nel peggiore dei modi possibili. Poi, uno del branco si è avvicinato ancora di più alla coppia di ragazzi, e ha colpito uno dei ragazzi alla mascella. L’aggressione è continuata poi con ulteriori insulti e degli schiaffi.

Infine, come sempre fanno i vigliacchi in questi casi, se ne sono andati salendo sul treno per La Spezia. Lo stesso treno che avrebbero dovuto prendere anche i due ragazzi.

L’impegno dei Carabinieri per fermare i bulli dell’aggressione di la Spezia

Come riporta il Secolo XIX, arrivati sul posto, i Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto e si sono dati da fare per rintracciare i bulli responsabili dell’aggressione omofoba.

I militari infatti hanno controllato il treno per La Spezia e tutta e la stazione di Vernazza. I controlli hanno fermato i treni, che hanno guadagnato ritardi fino ai 45 minuti. Ma alla fine, i bulli sono stati rintracciati e fermati. Se ci fosse già una legge contro l’omofobia, potrebbero essere condannati (naturalmente dopo le indagini e il processo) con le pene aggravanti previste dal testo.