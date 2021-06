Laganja Estranja di RuPaul’s Drag Race fa coming out: “Sono una donna transgender”

2 minuti di lettura

La drag queen Laganja Estranja è una donna transgender. Concorrente della sesta stagione di RuPaul’s Drag Race (edizione del 2014), Jay Jackson – questo il vero nome dell’artista prima della transizione – ha affermato pubblicamente di identificarsi come una donna trans, nel corso di un’intervista a Entertainment Weekly.

Non è stata una scelta facile: per 10 anni ha cercato di scoprire la sua vera identità, e ora è felice di averla finalmente compresa:

Ci sono così tante altre donne intorno a me che mi hanno ispirato a farmi avanti oggi, ed è grazie alla loro lotta che sono davvero in grado di farlo e dire che sono nervosa, ma non sono spaventata. Non vivrò più la mia vita nella paura. Voglio essere in grado di esprimerlo in ogni momento. Mi sono appena tagliata i capelli – un taglio molto femminile – e già in una settimana la mia vita è cambiata. Sono in grado di scendere dal palco e prendere i miei trucchi e vedere ancora una bella donna allo specchio. È potente.

Laganja Estranja: la transizione è un viaggio da scoprire

Ha affermato di aver volutamente fatto coming out prima dell’inizio della terapia ormonale, e ha parlato della sua transizione come un viaggio tutto da scoprire:

Il glamour non ti rende una donna; ti rende una donna per le persone fuori, nel mondo… il genere è performativo e ciò che indossiamo è un’estensione di ciò che sentiamo dentro. Questa è la verità: una volta che questo sarà fuori e una volta che la gente lo saprà, sarò più libera di esplorare cosa significa essere una donna dentro. La parte del vestire? Ho capito, ma questo è non è ciò che fa di te una donna.

Oltre all’intervista, Laganja Estranja ha condiviso la notizia del suo coming out anche nel suo profilo Instagram:

Ho così tante emozioni che mi attraversano in questo momento, quindi prometto che farò un post più dettagliato in seguito. Ma prima, voglio ringraziare tutti voi per l’enorme quantità di amore e supporto che sto ricevendo in questo momento. In secondo luogo, grazie a @joeynolfi per aver raccontato la mia storia, esattamente com’è, all’inizio della mia transizione. Mi sento così potente che non devo nascondermi nell’ombra mentre faccio questo viaggio. Infine, voglio ringraziare tutti i fratelli e le sorelle trans che sono venuti prima di me che hanno lottato affinché il mio coming out fosse gioioso! Sono così orgogliosa di identificarmi come trans e di vivere la mia verità. Felice orgoglio, sei bella così come sei.

Laganja Estranja, oltre alla sua comparsa in RuPaul’s, è anche una nota attivista per la liberalizzazione della cannabis e in passato aveva criticato aspramente l’elezione di Donald Trump come presidente americano.