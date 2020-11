L’Avvenire apre al DDL Zan: “Identità di genere a scuola, ecco perché se ne può parlare”

“Obiettivi in larga parte condivisibili“, scrive ora Luciano Moia su l’Avvenire, rimarcando come sarà decisivo capire il modo in cui verranno declinati questi propositi e, soprattutto, come potrebbe essere strutturato nelle scuole il percorso di avvicinamento a questa Giornata se la legge dovesse superare l’esame del Senato. A detta di Moia, la legge Zan, “pur con tutti i suoi aspetti problematici che abbiamo già messo in luce, potrebbe rivelarsi un’opportunità anche in chiave educativa per riflettere, anche nelle scuole, su temi ormai irrinunciabili“.

La posizione secondo cui non sarebbe corretto affrontare a scuola questi argomenti perché “divisivi” o addirittura imbarazzanti non regge in alcun modo. I nostri ragazzi non solo ne parlano, cercano informazioni, si guardano dentro per capire e per capirsi, ma arrivano a definire come “normali” scelte che interrogano e, in molti casi, spiazzano noi adulti.

E qui Moia snocciola numeri, statistiche, in arrivo dall’ultimo Rapporto Giovani della Fondazione Toniolo, che indaga sulle relazioni sentimentali della fascia d’età tra i 13 e 18 anni, dove ben il 10,3% dei ragazzi e il 4,6% delle ragazze dichiara di avere un rapporto stabile omosessuale. “Possiamo prendere questi dati come trascurabili? Possiamo fingere che non facciano emergere una tendenza o non rivelino nulla di significativo?“, si domanda Moia, che guarda ad “una questione “anche” educativa – oltre che esperienziale, ormonale, genetica, culturale, ecc. – che non può essere elusa né dai genitori, né dalla scuola“.