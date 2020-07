“Omofobo e razzista”, il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta Salvini (e viene identificato dalla Polizia) – VIDEO

Leon Pappalardo ha 15 anni appena, è il figlio di Laerte Pappalardo e Selvaggia Lucarelli nonché nipote di Adriano Pappalardo, e ha avuto ‘l’ardire’ di contestare Matteo Salvini a Milano. “Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e razzista, volevo dirle che è molto razzista come persona”, ha pacificamente rimarcato il giovane, incredibilmente immediatamente identificato da un agente della polizia.

“Mi hanno fermato così, senza alcun tipo di insulto personale, attacco o parolaccia, ho detto la mia opinione, ho detto che molte persone della comunità di colore non lo sopportano per il suo comportamento razzista, mi hanno provato a cacciare e adesso mi ha fermato la polizia. Non c’è libertà di espressione, sono stato fermato prima dalle guardie del corpo e poi dalla polizia, è una cosa ridicola. Rifarei quello che ho fatto, non sono pentito e non cerco visibilità. Trovo ridicolo che mi abbiano identificato“, si è giustamente lamentato il 15enne, rimarcando l’assurdità di un Paese dove non è possibile esprimere opinioni contrarie al leader della Lega, pena l’identificazione da parte della polizia. Lo stesso Salvini, ricordiamolo, che si ostina a definire ‘liberticida’ il DDL Zan. Lo stesso Salvini che invoca a reti unificate la libertà di pensiero e di parola, sempre e solo quando è lui e/o i suoi sostenitori ad esprimerla. Qualunque essa sia.