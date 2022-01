Lituania: le persone trans* potranno cambiare nome senza certificato medico

2 minuti di lettura

La Lituania ha approvato una nuova legislazione che consente alle persone trans* di cambiare legalmente il proprio nome senza alcun certificato medico che testimoni un intervento chirurgico del cambio di sesso.

Il ministro della Giustizia del paese, Evelina Dobrovolska, ha firmato venerdì (31 dicembre) il disegno di legge.

È un grande passo avanti per il Paese baltico e per la sua popolazione trans*, eppure questa nuova legge, che entrerà ufficialmente in vigore il 2 febbraio 2022, presenta alcune problematicità.

Secondo un rapporto di Delfi.en – il maggiore quotidiano online lituano – i cittadini trans* dovranno comunque fornire un certificato che “diagnostica” il loro “transgenderismo” da parte di un operatore sanitario.

Al di là di questo cavillo che getta alcune ombre sull’onestà del ddl appena approvato; oggi, le persone trans* lituane non dovranno più fornire prove mediche delle procedure di affermazione del genere: questo requisito è diretto a qualsiasi individuo cerchi di ottenere un cambio di nome su documenti legali.

In una dichiarazione, il ministero della Giustizia ha dichiarato “questo è un passo importante che aiuterà la Lituania a garantire l’attuazione parziale della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emessa più di dieci anni fa, nonché il consolidamento degli standard sui diritti umani“.

La Lituania si unisce così al coro di Paesi europei che procedono nella marcia per i diritti LGBTQIA+.

Poco dopo Natale 2021, La Svizzera ha introdotto una legge che consente alle persone trans* di autodeterminarsi con molti meno ostacoli durante il percorso di transizione o nella loro quotidianità. Tra le varie iniziative, anche in Svizzera, non servirà più presentare un certificato medico per cambiare il proprio nome all’anagrafe.

“È una leggerivolta a tutti coloro che hanno la convinzione intima di non appartenere al sesso con cui sono stati iscritti all’ufficio dello stato civile“, ha precisato un portavoce del governo.

Anche altri paesi come Belgio, Irlanda, Norvegia, Spagna, Germania e Portogallo hanno introdotto leggi simili.

