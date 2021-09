Lo schwa arriva sulle tastiere degli iPhone con l’aggiornamento di iOS15

2 minuti di lettura

E’ finalmente disponibile sulle tastiere degli iPhone lo schwa. Dal 20 settembre Apple ha reso disponibile su iOS 15, aggiornamento appena rilasciato per i telefoni iPhone, la possibilità di digitare il simbolo fonetico ə, chiamato schwa.

Lo schwa è usato: in sostituzione della desinenza maschile plurale, al fine di includere genere maschile e femminile contemporaneamente

in sostituzione delle desinenze femminili e maschili, quando ci si riferisca alle persone che non si riconoscano nel binarismo netto.

Come già anticipato da Gay.it lo scorso Giugno, Apple ha finalmente introdotto la possibilità di digitare il fonema ə direttamente dalla tastiera degli iPhone. Per digitarlo, è sufficiente utilizzare la tecnica già usata per i cosiddetti caratteri speciali. Tenendo premuta la lettera “e”, sullo schermo di apre un menu con una serie di varianti della stessa lettera “e”, tra cui la “ə” (schwa). Sui dispositivi Android invece la possibilità di digitare la ə.

L’utilizzo dello schwa ha scatenato reazioni discordanti da parte di alcuni giornalisti, che si sono scagliati contro Michela Murgia, rea di aver utilizzato lo schwa in alcuni articoli di politica (si veda quesa serie di stories indicizzate da Murgia sul suo instagram >).

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato anche che Drage Race Italia è stato il primo show televisivo a sdoganare ufficialmente l’utilizzo dello schwa, quantomeno sui social network: leggi > Drage Race Italia, lo show sdogana in televisione lo schwa inclusivo: “Siete carichə?

Ai soliti malpancisti dal cuore tendenzialmente reazionario, quasi sempre maschi e spesso tossici, che ironizzano sulla schwa e sulla lingua, si può rispondere (ove si abbia voglia di aver a che fare con loro) che la lingua accompagna sempre il contemporaneo e lo fa con la sua liquida capacità di adattamento, essa stessa, la lingua, è imprecisa per sua natura, essa stessa è in divenire. Tocca sottolineare una banalità: qualcuno parla ancora come Dante? Chi si ferma, è sicuramente morto. Viva lo schwa, viva chi non si ferma.

(Articolo scritto con iPhone.)