Lo schwa nella tastiera iPhone con iOS15? La vocale inclusiva spunta nella beta

In un mondo dominato dalla comunicazione da smartphone, i cambiamenti linguistici volti a rendere la grammatica italiana più inclusiva passano sì da gesti pionieristici di critici illuminati, ma anche dalle meccaniche delle tastiere virtuali. Ad esempio, molti giustificano la propria ritrosia per l’utilizzo dello schwa, al posto del maschile generico, per l’assenza del carattere fra le opzioni rapide.

Accenti, dieresi, tildi: le tastiere degli iPhone garantiscono un’ampia varietà di scelta per le vocali, ma non offrono ancora la vocale suggerita dalla linguista Vera Gheno come desinenza inclusiva. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare con l’arrivo del prossimo aggiornamento del sistema operativo dello smartphone di casa Apple. Nelle scorse ore, durante la conferenza annuale degli sviluppatori WWDC, l’azienda di Cupertino ha infatti annunciato le novità di iOS 15, in uscita in autunno per i dispositivi abilitati. Nessun riferimento, in realtà, all’introduzione dello schwa nelle tastiere, che tuttavia è saltato all’occhio di alcuni nativi linguistici italiani che stanno utilizzando la beta del nuovo sistema operativo.

Come attivare lo schwa nelle tastiere iPhone?

Qualora l’opzione diventasse parte della versione definitiva, per usufruire dello schwa sarà necessario tenere premuta la lettera “e” e selezionare la vocale inclusiva nella rosa delle altre proposte. Il procedimento è il medesimo per i dispositivi Android, che già da tempo vantano lo schwa nella raccolta dei caratteri standard delle tastiere.

Qualora si disponesse di uno smartphone Apple e si volesse utilizzare sin da ora lo schwa, è possibile farlo manualmente attraverso i comandi rapidi o con l’opzione “Sostituzione testo” (ad esempio, facendo in modo che la combinazione ae possa essere sostituita da ə).