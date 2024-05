Loretta Goggi dice addio a Tale e Quale Show, chi prenderà il suo posto?

3 min. di lettura

Oggi magnifica 73enne, Loretta Goggi venne rilanciata da Carlo Conti nel 2012, dopo anni di lontananza dalla televisione, come giudice di Tale e Quale Show. D’altronde chi volere in squadra se non colei che ha inventato il ruolo dell’imitatrice catodica per giudicare dei concorrenti chiamati ad ‘imitare’ celebri cantanti?

Da allora Loretta Goggi c’è sempre stata, per 13 edizioni ‘classiche’, più spin-off vari. Fino ad ora. Nel weekend l’iconica Goggi ha annunciato il suo addio alla trasmissione che l’ha riportata in prime time su Rai1, per dedicarsi alla famiglie e alla nascita della pronipote.

“Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente“, ha scritto su Facebook Goggi. “Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita: la mia vita. Non mi sarei mai persa di vista! E così ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’, farlo un’ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di “Tale e Quale Show” (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza: un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita. Felicità, miei cari tutti“.

Parole che hanno suscitato profonda commozione tra i fan della mitologica Goggi, volto amico del piccolo schermo italico da 60 anni, vissuti sempre in prima linea, tra un successo e l’altro, spaziando tra musica, recitazione, ballo, conduzione, pubblicità, e chi più ne ha più ne metta.

Ma chi chiamare ora in sua sostizione per l’edizione 14, che a settembre ripartirà come vuole tradizione?

Il totonomi è chiaramente già partito, abbracciando personaggi di particolare spicco. Rimanendo sulla scia dell’imitazione, Virginia Raffaele sarebbe una sua straordinaria e apparentemente logica “sostituta”, con Alessia Marcuzzi che potrebbe ritrovare Carlo Conti a pochi mesi dalla co-conduzione dei David di Donatello. Se Selvaggia Lucarelli è già precettata da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle, così come l’onnipresente Mara Maionchi e Simona Ventura con l’Acchiappatalenti, c’è chi ha ipotizzato la carta Chiara Francini, fresca di flop su Rai1 con il suo One Woman Show chiuso dopo solo due puntate e già giudice di Drag Race Italia. Tra le ‘ex concorrenti’ in odore di promozione potrebbero sgomitare Alba Parietti, Serena Autieri, Serena Rossi, Valentina Persia e persino Vladimir Luxuria, in fuga dall’Isola dei Famosi meno vista di sempre. Regina della domenica pomeriggio, Mara Venier accetterebbe di andare in onda anche il venerdì sera?

Appare invece inimmaginabile Lorella Cuccarini, che ha già ampiamente ribadito di stare benissimo ad Amici di Maria, così come la sua nemica amatissima Heather Parisi, che vive da tempo ad Hong Kong. Ma occhio ad un nome che con la sua strepitosa irriverenza potrebbe seriamente fare faville, ovvero Amanda Lear, un’estate fa giurata per l’ultima puntata di Non sono una signora.

Pensare di “sostituire” Loretta Goggi appare impossibile ma un nome Carlo Conti dovrà farselo venire in mente, a meno che il conduttore non ceda alla (insensata?) tentazione di una giuria tutta al maschile, già oggi contraddistinta dalle presenze di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

