Lorella Cuccarini “Quando i nostri figli non ci parlano dobbiamo preoccuparci”

Lorella Cuccarini questa sera sarà la questa sera sarà la co-co di Amadeus per la quarta serata del Festival di Sanremo . In conferenza stampa, alla showgirl è stata formulata una domanda – tra le altre – sulla condizione psicologica dei giovani di oggi. Per Cuccarini è stata l’occasione di affrontare il tema del rapporto tra figli e genitori.

“Effettivamente questa gioventù è particolarmente fragile – ha detto Cuccarini – credo che questi tre anni di covid siano stati per loro faticosi. (…) Mi sono sempre domandata quanto sia importante ascoltare i nostri figli, soprattutto quando non ci dicono delle cose e soprattutto quando non ci parlano, dobbiamo imparare ad ascoltare i loro silenzi“.

Cuccarini ha probabilmente vissuto in prima persona quella complessa sensazione di inadeguatezza genitoriale, quando i figli iniziano il percorso di autodeterminazione e disegnano il proprio presente e futuro, non sempre in modo conforme alle aspettative dei genitori.

Per esempio, proprio il coming out di Chiara Capitto , sua figlia, ha recentemente tratteggiato una situazione di questo genere, sulla quale Cuccarini in cuor suo ha maturato alcune riflessioni sull’opportunità di mettersi in ascolto dei propri figli, ed eventualmente – come dice lei acutamente – ascoltare i loro silenzi.

“I nostri ragazzi hanno bisogno di poter sperare in un futuro luminoso per loro – continua Cuccarini durante la conferenza stampa, mentre Amadeus annuisce – perché c’è spazio per questo, e noi dobbiamo cercare di aiutarli“

Lorella Cuccarini ha 4 figli: Sara, nata il 4 agosto 1994, Giovanni, nato il 19 settembre 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio 2000.

Proprio Chiara, il cui cognome è Capitta, nell’aprile 2023 ha fatto coming out spiegando: “Potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza”.

Io non ho mai litigato con nessuno: ho semplicemente esposto il mio punto di vista, soprattutto riguardo l’utero in affitto. Sono una donna libera ed esprimo quello in cui credo, assumendomene anche tutte le responsabilità. Penso sia giusto che il pubblico mi conosca per quello che sono e non per quel che vorrebbero io fossi.

Sempre nella stessa intervista di Gay.it condotta da Alessio Poeta, fu chiesto a Cuccarini: Se un domani uno dei suoi figli le dicesse: “Mamma, sono gay”, come reagirebbe? Ecco cosa rispose Lorella:

Non cambierebbe nulla; la sessualità non può incidere sugli affetti e sulle persone. Comunque, non muterebbero nemmeno le mie opinioni. Non penso che un amore, senza la possibilità di generare figli, sia da considerare un amore di serie B.

Nel 2020, ai tempi del Ddl Zan, Cuccarini fece trapelare la sua contrarietà al disegno di legge, che fu poi bocciata dal Parlamento. In risposta a Tommaso Zorzi che la accusava di omofobia, Cuccarini rispose:

Se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore.

In un’intervista a Verissimo sempre nel 2020, Lorella disse:

Sono un po’ divergente, non allineata alle opinioni precostituite, oggi appena dici qualcosa che è un po’ fuori dall’opinione pubblica dominante sei un personaggio un po’ strano. Perché ho deciso di non parlare più? Perché mi sono resa conta che ogni cosa che dico viene spezzettata, travisata, vengono fatti titoli che hanno un senso diverso da quel che volevo dire. Meglio non parlare e scrivere sui social. Io voglio essere me stessa. Voglio dire ciò che penso e non quello che è comodo per me. Penso che oggi ci sia spesso la sensazione che è meglio dire cose che sono comode. Andare un po’ dove va la bandiera.

Nella lunga stagione elettorale del 2022 che incoronò Giorgia Meloni presidente del consiglio, Cuccarini non fece mancare il suo appoggio alla donna più potente d’Italia. Qualche mese dopo arrivò il coming out di Chiara e, accanto alle congratulazioni, arrivano strali contro sua madre Lorella, che sottolineavano come quel gesto di liberazione della figlia fosse compiuto sotto lo scacco di una opinione materna contraria e poco incline all’accettazione.

A quel punto Cuccarini iniziò a sfumare la sua posizione e ad avvicinarsi alla battaglia di sua figlia: “Se mia figlia si fidanzasse con una donna? Non avrei problemi, basta che sia felice”.

E ancora: “Credo che ogni genitore si auguri che i propri figli siano felici. Il modo, le condizioni, le scelte che faranno nella loro vita sono solo ed esclusivamente loro”.

Lorella Cuccarini è qui a Sanremo proprio con sua figlia Chiara, che si occupa dei suoi social media.

