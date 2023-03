Heather Parisi a Belve: “Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica. Mai stata rivalità con Lorella Cuccarini” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Heather Parisi è tornata in Italia per prendere parte a Benedetta Primavera al fianco di Loretta Goggi, lo scorso venerdì, e a Belve, in onda domani sera su Rai2, in prima serata. Un’intervista, quella rilasciata a Francesca Fagnani, in cui la showgirl ha confessato di aver subito violenza fisica, sessuale e psicologica, in passato.

“Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda”. Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco”.

Heather non ha mai denunciato l’uomo perché “non cerco la vendetta”, e non ha mai fatto il suo nome non tanto per proteggere lui quanto sè stessa. Parisi ha ricordato anche il proprio complicato passato, da ragazzina cresciuta senza un padre e con una madre assente. “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola“.

Immancabile il passaggio relativo a Lorella Cuccarini, nemica amatissima che Heather, un anno fa accusata di transfobia, non avrebbe mai visto come “rivale”.

“Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Siamo due mondi totalmente diversi. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio totalmente un’altra cosa”.

“Quindi lei è più artista?”, le ha chiesto Fagnani. “No, sto solo dicendo che non abbiamo niente in comune”, ha concluso Parisi, dietro le quinte della trasmissione incredibilmente raggiunta da un ufficiale giudiziario, come svelato dal suo ex agente Lucio Presta.

Nel 2017, dopo il veleno social post Nemicamatissima, Presta denunciò Parisi, vincendo la causa. Solo che Heather non avrebbe mai saldato quanto deciso dal tribunale. Presta ha così approfittato del ritorno in Italia della showgirl per riscuotere quanto dovuto.

“Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto“, ha cinguettato il manager di vip come Roberto Benigni e Paolo Bonolis.

“Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti”. “Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ….vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!”.

Da parte di Parisi, per ora, nessuna replica social.

