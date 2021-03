Alessia Marcuzzi: “È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

L’aggressione di Valle Aurelia ai danni di due ragazzi, presi a calci e pugni solo e soltanto per un bacio, è stata raccontata e mostrata anche ieri sera su Italia 1, in diretta, nel corso de Le Iene.

Le violente immagini che mostrano Jean Pierre Moreno aggredito dal 31enne Gioele Torelli sono così sbarcate anche in prima serata, con il ragazzo di 23 anni in collegamento da casa con la trasmissione Mediaset. Dinanzi a quest’ormai tristemente famosa scena di puro e immotivato odio, Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma, ha preso posizione.

È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia. Non c’è una legge che possa tutelare una persona aggredita in questo modo. Siccome c’è una petizione a favore della legge, firmatela, perché è importantissimo.