Madrid, la fermata metro di Chueca rimarrà per sempre arcobaleno

In un anno in cui Pride è stato per forza di cose virtuale, Aguado ha chiesto di “normalizzare la diversità, di continuare a fare passi in avanti e di dimostrare che il Pride è una causa per tutti noi che crediamo nella libertà”. All’evento hanno partecipato i rappresentanti delle principali associazioni LGTBI di Madrid. Garrido ha sottolineato come la stazione Chueca sarà l’unica in tutta la rete che avrà un ‘diamante’ diverso con il proprio banner: “È il nostro modo di riconoscere le persone che hanno dato visibilità alla comunità LGTBI, a chi ci ha insegnato il valore della tolleranza”.

Per tutta la settimana, inoltre, il Comune di Madrid ha annunciato che Plaza de Cibeles rimarrà arcobaleno proprio per celebrare il Pride. Solo pochi giorni fa la Guardia Civil spagnola ha voluto omaggiare la comunità LGBT, senza dimenticare il francobollo arcobaleno dato alle stampe per ricordare il Pasaje Begoña di Torremolinos e quanto accaduto in Andalusia, con 13 donne che hanno realizzato all’uncinetto un bandierone rainbow di 50 metri.

Proprio oggi, infine, la Spagna festeggia i 15 anni dall’approvazione del matrimonio egualitario, diventato realtà il 30 giugno del 2005 per volere del governo José Luis Rodríguez Zapatero.

Foto cover: IG