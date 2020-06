Spagna, la Guardia Civil celebra il Pride e dice basta all’omotransfobia

La Guardia Civil spagnola è un corpo di Gendarmeria che ha anche funzioni di polizia militare. Attiva dal 1844, è in qualche modo l’equivalente della nostra arma dei Carabinieri. Ebbene la Guardia Civil spagnola, detta anche la Benemérita, ha voluto celebrare il Pride con una serie di tweet contro l’omotransfobia presto diventati virali.

Su tutti i profili social, intanto, la Guardia Civil ha cambiato la propria immagine, allegando un bellissimo sfondo rainbow. Non contenti, hanno inondato il profilo di messaggi rivolti all’uguaglianza, per dire basta alla discriminazione.

“Ognuno ha il diritto di vivere in pace con i propri sentimenti. L’amore è amore”, si legge in un cinguettio, con annesso numero ad hoc per denunciare i reati di omotransfobia. Lo 062. E ancora. “Sapevi che il 48% delle persone LGTBI evita di tenere per mano il proprio partner per paura di essere aggredite?”. E ancora. “Non tollerare né nascondere aggressioni omofobe. Denuncia”. E ancora. “Se parliamo di amore, che differenza fa chi ama chi?”.

Tweet tutti rivolti alla denuncia nei confronti di commette atti transfobici, telefonando al numero 062. Vedremo mai qualcosa di simile anche in Italia, da parte dei nostri Corpi di Stato?