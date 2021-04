Omotransfobia, Levante a Pillon: “si faccia aiutare, non è mai troppo tardi per iniziare un percorso di terapia”

< 1 minuto di lettura

Dopo Elodie e Fedez, un’altra cantante ha chiesto a gran voce l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, attaccando Simone Pillon.

Levante ha infatti replicato via social al senatore leghista, consigliandogli beatamente di farsi aiutare: “non è mai tardi per iniziare un percorso di terapia che la aiuti a comprendere l’importanza dell’altro, il diritto dell’altro a essere chi vuole (liberamente) e il dovere di uno stato a tutelarne la libertà”.

Parole chiare, semplici, dirette, quelle cinguettate da Levante, giustamente indirizzate ad un uomo letteralmente ossessionato dalla comunità LGBT, tanto da non parlare d’altro, da anni, tutti i giorni, a tutte le ore, e sempre unicamente per darle contro. Un uomo, un avvocato, un senatore della Repubblica che politicamente e mediaticamente parlando vive unicamente grazie alla nostra presenza e al suo dichiarato disprezzo nei nostri confronti. Chiedersi una volta per tutte come mai, da dove nasca tutto questo astio, effettivamente, suona come doveroso. Un caldeggiato consiglio.