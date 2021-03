Elodie vs. Lega: “Indegni, gente omotransfobica che non dovrebbe stare in Parlamento”

< 1 minuto di lettura

Dopo aver duramente criticato il Vaticano, per il suo divieto alla benedizione per le coppie LGBT, Elodie è tornata a difendere la nostra comunità. Con le unghie e con i denti.

Via social la cantante ha aspramente commentato le ultime dichiarazioni di Simone Pillon, senatore leghista letteralmente ossessionato dagli omosessuali. Questa mattina Pillon ha seminato interviste ad ampio raggio per ribadire il no della Lega alla legge contro l’omotransfobia, suscitando l’ira di Elodie.

L’ex cantante di Amici ha definito “indegni” i leghisti che stanno provando in tutti i modi a fermare il DDL Zan in commissione giustizia al Senato, evitandone la calendarizzazione, rilanciando poi alcune dichiarazioni antiabortiste dello stesso senatore. Da applausi la chiusura.

Questa gente non dovrebbe essere in parlamento. Questa gente è omotransfobica.

Come darle torto?