Marciona Pride 2024: venerdì 21 giugno torna la “marcia in/festa/zione” di Milano

2 min. di lettura

Nel tardo pomeriggio di venerdì 21 giugno, le strade di Milano saranno “in-festa-te“ da Marciona Pride 2024. Il percorso del corteo e gli orari precisi saranno dettagliati nel sito di Marciona Pride nelle prossime settimane. Ti invitiamo a seguirlo o ad iscriverti al canale Telegram di Marciona per aggiornamenti in tempo reale.

Che cosa è la Marciona, che si definisce la “marcia in-festa-zione” di Milano? Qui di seguito una frase tratta dal sito dell’evento: “Marciona è una rete composta da collettive e da individue; è un insieme di movimenti trasfemministi e queer non normalizzati e non estetizzati; siamo soggettività che rifiutano di farsi incorporare in un processo di cambiamento senza una vera traNsformazione sociale. Siamo le zoccole dure, siamo le frocie nuove. Siamo marce, non merce“.

Lo scorso anno, dopo aver partecipato alla Marciona abbiamo provato a darne anche noi una definizione con un articolo dal titolo “La Marciona: molto più di un Pride“. Il nostro redattore Davide Bombini scriveva: “La tentazione di fare un paragone con il Milano Pride è forte, ma rischierebbe di non centrare il punto. Il Milano Pride è prima di tutto l’occasione per le associazioni LGBT milanesi e lombarde di farsi conoscere dalla città, attirando sponsor e finanziamenti privati, veicolando messaggi “semplici” e facilmente adattabili ai differenti contesti politici e personali (“love is love”, per dirne una). La Marciona è un Pride esteso, militante, schierato, con valori chiari e non interpretabili, come il già citato “consenso” e il rispetto di tutte le sensibilità espulse dalla società etero cisgenere bianca e patriarcale. Valori, quelli della Marciona, non condivisi da chiunque si senta LGBTQIA+ e di difficile “digestione” per chi intepreta il concetto di democrazia e libertà in senso liberale (l’individualismo dei diritti)”.

Insieme a Marciona, quest’anno si rafforza anche l’opera della cassaT*, un fondo di mutuo aiuto gestito da persone queer per persone trans* e non binarie. La cassaT* rappresenta un esempio concreto di solidarietà e supporto all’interno della comunità, offrendo assistenza finanziaria senza richiedere giustificazioni, ma accogliendo le storie di chiunque desideri condividerle.

Prima dell’evento del 22 giugno, sono vari i presidi e le attività organizzate. Per aggiornamenti sul corteo del 21 giugno 2024 a Milano e su altri eventi di “Marciona”, segui il sito Web e la pagina Telegram della rete di collettive. Clicca qui di seguito, invece, per scoprire le altre date dei Pride 2024 in Italia.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.