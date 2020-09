Massimo Gramellini celebra la mamma di Ciro: “L’amore non giudica e non perseguita, grazie”

“I Figli vanno accolti per come sono”. “Io non sono mai stata contro di lui, anche se ammetto che all’inizio non ce la facevo, non accettavo la situazione. Ma poi ho capito. Se fosse stato malato sarebbe stata una tragedia, ma non questo. Lui è così e basta, e io sto dalla sua parte”.

Mamma Rosa, madre di Ciro Migliore, è diventata in pochi giorni simbolo di quella genitorialità che non punta il dito contro un figlio LGBT, che prova ad andare oltre i propri limiti, a capire, ad amare incondizionatamente. Ieri ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, la signora Rosa ha ribadito in napoletano strettissimo tutto il proprio amore nei confronti del figlio, nato femmina in un corpo che non ha mai sentito suo. Dalle pagine de Il Corriere della Sera il giornalista e scrittore Massimo Gramellini ha voluto dedicare il suo famoso Caffè quotidiano proprio a mamma Rosa, “piccola luce” in questa brutta storia che ha visto una giovane perdere la vita a causa del fratello, che proprio non riusciva a sopportare quella relazione. Scrive Gramellini,